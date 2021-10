Oficiálnym víťazom opozičných maďarských primárok je Márki-Zay

Budapešť 18. októbra (TASR) - Druhé kolo primárok, v ktorých Maďari volili kandidáta opozície na post predsedu vlády do parlamentných volieb 2022, vyhral Péter Márki-Zay pred Klárou Dobrevovou. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov primárok, ktoré oznámila v pondelok Celoštátna predvolebná komisia na webovej stránke elovalasztas2021.hu.



Za Márkiho-Zaya hlasovalo 372 313, čo je 56,69 percenta voličov. Dobrevovú, ktorá je kandidátkou Demokratickej koalície (DK), europoslankyňou a manželkou expremiéra Ferenca Gyurcsánya, podporilo 284.430 voličov, čo je 43,31 percenta účastníkov druhého kola primárok.



Márki-Zay, primátor mesta Hódmezővásárhely z Hnutia Maďarsko pre všetkých (Mindenki Magyarországa Mozgalom), tak bude v budúcoročných parlamentných voľbách spoločným premiérskym kandidátom spojenectva šiestich opozičných strán, ktorý vyzve terajšieho premiéra Viktora Orbána.



Šéfovia strán DK, MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády do budúcoročných parlamentných volieb.