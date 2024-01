Opoziční poslanci v Maďarsku iniciovali zvolanie mimoriadnej schôdze

Budapešť 29. januára (TASR) - Opoziční poslanci maďarského Národného zhromaždenia v pondelok iniciovali zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Na nej by sa malo čo najskôr rozhodnúť o ratifikácii vstupu Švédska do NATO. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V liste predsedovi parlamentu Lászlóovi Kövérovi opozícia žiada zvolanie mimoriadnej schôdze na 5. februára (budúci pondelok). Ak o zvolanie mimoriadnej schôdze požiada najmenej pätina poslancov zákonodarného zboru, Kövér to musí urobiť. Keďže k iniciatíve Maďarskej socialistickej strany (MSZP) sa pridali aj poslanci Demokratickej koalície (DK), strán Jobbik, LMP, Momentum a Dialóg (Párbeszéd), pre zvolanie schôdze vyzbierali potrebný počet podpisov.



Opozičná MSZP upozorňuje, že pre schválenie programu mimoriadnej schôdze budú potrebné okrem hlasov 54 opozičných poslancov aj hlasy 47 poslancov bloku vládnych strán Fideszu-KDNP, čo sa nemusí podariť.



Opozícia v posledných rokoch viackrát iniciovala mimoriadne schôdze, poslanci Fideszu sa však doteraz nezúčastnili na žiadnej z nich. Bojkotovali aj vlaňajšiu júlovú schôdzu, na ktorej sa malo rozhodovať aj o vstupe Švédska do NATO.



Maďarsko doteraz ako jediná členská krajina neratifikovala prijatie Švédska do obrannej Severoatlantickej aliancie, keď turecký parlament jeho vstup 23. januára ratifikoval. Poslanci maďarského vládneho bloku odkladajú toto rozhodnutie už poldruha roka, pričom doteraz opakovane tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)