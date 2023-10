Opozícia kritizovala Orbána za schôdzku s Putinom

Budapešť 17. októbra (TASR) — Za nepochopiteľnú, odpudzujúcu a smiešnu označili v utorok predstavitelia opozície schôdzku maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Pekingu. Uviedla to v reportáži komerčná televízia ATV, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa ATV si viacerí analytici všimli, že Orbán sa v rozhovore s Putinom vyhol pojmu vojna a konflikt na Ukrajine označil za "vojenskú operáciu", ako to robí od začiatku Putin.



"Ide o prevzatie kremeľskej propagandy. Pre nás a pre celý svet je to vojna. Kto ju nazýva inak, preberá ruskú propagandu," povedal politológ Krištóf Gáspár, podľa ktorého ide o dosť zvláštny a nezvyčajný prejav lídra členského štátu NATO a Európskej únie.



Pre opozičnú stranu Momentum je táto schôdzka nepochopiteľná. Ruský prezident podľa jej poslanca Mártona Tomposa nesie zodpovednosť okrem iného aj za prílev utečencov, proti ktorým Orbánova strana Fidesz bojuje.



"Musí tam byť nejaký záujem, nejaký spoločný biznis, nie? Môže ísť o plyn, Paks 2 (atómovú elektráreň), veľa vecí. Maďari žijúci v Zakarpatskej oblasti zomierajú na Ukrajine a oni idú rokovať s Putinom, vojnovým zločincom, ktorý je za to zodpovedný? To je smiešne!" povedal Tompos.



Podľa Demokratickej koalície (DK) urobil Orbán týmto stretnutím hanbu Maďarom. Podpredsedníčka DK Ágnes Vadaiová sa domnieva, že správanie sa predsedu maďarskej vlády posúva Maďarsko na perifériu Európskej únie a NATO. "Premiér dokonca napľul do tváre svojim voličom tým, že rokuje s mužom, ktorého vyzdvihuje palestínske hnutie Hamas, keď útočí na Izrael," dodala Vadaiová.



Orbán sa stretol s Putinom v utorok v Pekingu v rámci tretieho medzinárodného fóra iniciatívy Jeden pás, jedna cesta. Otázka mieru bola významnou súčasťou ich rokovania, uviedol šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, podľa ktorého však "žiaľ nezaznelo mnoho pozitív, ktoré by vzbudzovali nádej".



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)