Orbánova strana: Ľavica vedená Gyurcsányom zničila a vypredala krajinu

Budapešť 11. februára (TASR) - K podpore kandidátov opozície v aprílových parlamentných voľbách vyzvalo v piatok zoskupenie šiestich maďarských opozičných strán. O online tlačovej konferencii opozície, ktorá sa konala v Budapešti deň pred začiatkom oficiálnej predvolebnej kampane, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru MTI.



Predstavitelia opozičných strán Demokratická koalícia (DK), MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum vyzvali voličov, aby podporili jej kandidátov v záujme toho, aby sa "Maďarsko dostalo späť do rúk všetkých Maďarov".



Opoziční politici vyjadrili odhodlanie, že do volieb oslovia na uliciach čo najviac voličov, aby ich presvedčili, že sa nemusia obávať a že ich je viac, než priaznivcov súčasnej vlády premiéra Viktora Orbána.



Predstavitelia opozičných strán ďalej upozornili na korupciu Orbánovho režimu, ktorá podľa nich ohrozuje aj členstvo Maďarska v Európskej únii. Vládna strana Fidesz naopak varovala verejnosť pred bývalým premiérom a súčasným predsedom opozičnej DK Ferencom Gyurcsányom.



"Ľavica vedená Ferencom Gyurcsányom zničila a vypredala krajinu, zaviedla množstvo reštrikčných opatrení, sťažila existenciu rodín s deťmi, zamestnancov, seniorov i mladých, pritom ignorovala ľudí žijúcich na vidieku aj Maďarov žijúcich za hranicami," reagovala Orbánova strana.



Vo vyhlásení zverejnenom agentúrou MTI Fidesz tiež uviedol, že volebný program maďarskej ľavice sa vôbec nezmenil, len do neho pribudla "objednávka" z Bruselu a od siete amerického finančníka Georgea Sorosa na prijímanie utečencov a povoľovanie LGBTQ propagandy v Maďarsku.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)