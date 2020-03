Opozícia odmieta mimoriadne konanie o predĺžení stavu núdze v Maďarsku

Budapešť 23. marca (TASR) - Opoziční poslanci maďarského parlamentu v pondelok popoludní odmietli, aby sa vládny návrh o predĺžení stavu núdze, ktorý bol kabinetom vyhlásený 11. marca, prerokoval v mimoriadnom legislatívnom konaní. Informoval o tom spravodajský server Origo.hu.



Stav núdze môže v zmysle maďarskej ústavy trvať 15 dní a predĺžiť ho môže iba parlament.



Vládny blok Fidesz-KDNP chcel v tejto veci presadiť mimoriadne legislatívne konanie, aby sa tak o návrhu mohlo hlasovať už v utorok. Takéto konanie, ku ktorému bol potrebný štvorpätinový súhlasov poslancov, teda 159 hlasov v 199-člennom Národnom zhromaždení, podporilo iba 137 zákonodarcov, 52 bolo proti.



Poslanci ale návrh - ústavnou väčšinou - zaradili do skráteného konania, čo vládnemu bloku umožňuje, aby o ňom hlasovali už na budúci týždeň v utorok (31.3.).



Predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis ešte pred hlasovaním o mimoriadnom konaní poprel, že by vládny návrh zákona znamenal neobmedzenú moc pre kabinet, ako to tvrdili opozičné strany. "Ak parlament neschváli tento zákon, potom vláda v niekoľkých kritických dňoch nebude môcť účinne pracovať," argumentoval politik Fideszu.



Podľa Kocsisa návrh obsahoval v oblasti rozšírenia trestného zákonníka dva hlavné body: sankcie za nedodržiavanie epidemiologických opatrení a klasifikovanie nového druhu šírenia poplašnej správy.







spravodajca TASR Ladislav Vallach