Maďarská opozícia organizuje protest, chce priamu voľbu prezidenta

Budapešť 21. februára (TASR) - Maďarské opozičné strany zvolali na nedeľu na Kossuthovo námestie demonštráciu, na ktorej budú požadovať priamu voľbu hlavy štátu a budú protestovať proti "Orbánovej pedofilnej sieti". Uviedol to v stredu server atv.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Za Demokratickú koalíciu (DK) vystúpi s prejavom tieňová premiérka a poslankyňa Európskeho parlamentu Klára Dobrevová, za Momentum poslanec Dávid Bedő za Maďarskú socialistickú sranu (MSZP) spolupredsedníčka Ágnes Kunhalmiová, za Dialóg (Párbeszéd) predsedníčka Tímea Szabó a za hlavné mesto primátor Gergely Karácsony.



Podľa opozičných strán by sa nemalo dopustiť, aby premiér Viktor Orbán opäť rozhodol o prezidentovi republiky, ktorý udelí prezidentskú milosť pedofilnému zločincovi. O budúcej hlave štátu by mal namiesto toho rozhodnúť ľud prostredníctvom priamej prezidentskej voľby, píšu organizátori demonštrácie.



Občania v Maďarsku určite nebudú voliť prezidenta priamo, vyhlásil minulý piatok (16.2.) šéf úradu vlády Gergely Gulyás, ktorý v súvislosti s minulotýždňovou abdikáciou prezidentky Katalin Novákovej vyjadril nádej, že novú hlavu štátu zvolí parlament do dvoch týždňov.



Prezidentka Katalin Nováková 10. februára oznámila, že odstupuje z funkcie hlavy štátu. Urobila tak v súvislosti s kauzou udelenia amnestie mužovi odsúdenému za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)