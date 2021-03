Maďarská opozícia zvolala mimoriadnu schôdzu o opatreniach vlády

Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Budapešť 17. marca (TASR) - Maďarské opozičné strany zvolali na stredu večer mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej by mali prerokovať kroky vlády v boji proti šíreniu koronavírusovej pandémie. Podľa agentúry MTI však vláda odkázala, že sa na rokovaní nezúčastní.Vládne informačné centrum (KTK) uviedlo, že ak by ľavicové strany mysleli boj proti šíreniu koronavírusu vážne, tak by prestali viesť kampaň proti očkovaniu.Mimoriadnu schôdzu po stredajšom riadnom plenárnom rokovaní poslancov zvolali strany Demokratická koalícia (DK), Maďarská socialistická strana (MSZP), Jobbik, ochranárska strana LMP a Dialóg (Párbeszéd).Opoziční poslanci v utorok v parlamente ostro kritizovali vládu i premiéra Viktora Orbána za to, že sa k situácii stavajú ľahostajne, že lekári musia rozhodovať, koho napoja na umelú pľúcnu ventiláciu. Podľa nich je Maďarsko v miere úmrtia na covid treťou najhoršou krajinou na svete. Kabinet kritizovali aj za nedostatočné ohodnotenie zdravotníkov, ako aj za to, že vláda údajne zadržiava 600.000 vakcín z Európskej únie, aby mohla tvrdiť, že Brusel neposiela dosť očkovacích látok.Vláda pripomenula, že Orbán tento týždeň v zákonodarnom zbore osobne zodpovedal všetky otázky ľavicových poslancov, štátni tajomníci zasa v rámci parlamentných diskusií informovali o najdôležitejších rozhodnutiach týkajúcich sa koronavírusovej pandémie, ako aj o vývoji epidemiologickej situácie.Za uplynulých 24 hodín potvrdili testy nákazu novým druhom koronavírusu v Maďarsku 3456 ľuďom. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 195 infikovaných. Aktuálna bilancia koronavírusovej pandémie je 532.578 infikovaných a 17.421 úmrtí.Priebežne pokračuje očkovanie piatimi druhmi vakcín; zaočkovaných doteraz bolo 1.397.342 ľudí. Obe dávky očkovacej látky dostalo 406.746 osôb.