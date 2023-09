Gyurcsány kritizoval Orbánovu vládu za pokles forintu a infláciu

Budapešť 25. septembra (TASR) - Maďari žijú horšie ako pred štyrmi rokmi. Hodnota forintu rapídne klesá a príjmy ľudí nedržia krok s infláciou, kritizoval v pondelok v parlamente predseda opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) Ferenc Gyurcsány vládu premiéra Viktora Orbána. S odvolaním sa na server origo.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Namiesto podnikov na výrobu autobatérií by mala vláda investovať do školstva a zdravotníctva, ľudia by mali dostať viac peňazí, miliardári by mali platiť viac daní, pretože vláda plní vrecká miliardárom," povedal Gyurcsány, líder najsilnejšej opozičnej strany.



Vyhlásil tiež, že zmenu by priniesla iba vláda premiérky tieňovej vlády ľavice Kláry Dobrevovej. Podporu tieňovému kabinetu v septembri 2022 vyjadrilo 86 percent voličov DK, 78 percent voličov strany Momentum, 67 percent priaznivcov Jobbiku a 73 percent Maďarskej socialistickej strany (MSZP). Dobrevová je Gyurcsányova manželka a bývalá podpredsedníčka Európskeho parlamentu (2019-2022). Za vhodnú kandidátku na riešenie súčasnej hospodárskej krízy ju označilo 43 percent opozičných respondentov.



"Chceme krajinu, ktorá sa stará o nás, a nie o zločineckú vládu a jej kruhy. Preto si namiesto štátu mocných a vplyvných želáme štát ľudí," zdôraznil Gyurcsány.



Podpora maďarského vládnuceho bloku strán Fidesz-KDNP v tomto roku priebežne mierne klesá, v septembri by ho volilo 27 percent všetkých voličov, rovnako ako mesiac predtým. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu IDEA zverejnených minulý pondelok (18.9.). Druhou najsilnejšou stranou je podľa tohto prieskumu DK s podporu 11 percent respondentov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)