Reakcie zahraničných politikov na vstup Fínska do NATO

Na snímke štvrtý zľava dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer pózuje s ostanými ministrami zahraničných vecí členských krajín NATO pred vlajkami členských krajín Aliancie po slávnostnom vztýčení vlajky Fínska v rámci stretnutia ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie v sídle NATO v Bruseli v utorok 4. apríla 2023. Foto: TASR/AP

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, uprostred, fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto, vľavo, minister zahraničných vecí Spojených štátov Antonym Blinken počas stretnutia ministrov zahraničných vecí NATO v sídle NATO v Bruseli, utorok 4. 2023. Foto: TASR/AP

Brusel 4. apríla (TASR) - Fínsko sa v utorok oficiálne stalo 31. členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Informuje o tom TASR.Prístupové dokumenty Fínska odovzdal v Bruseli minister zahraničných vecí Pekka Haavisto.Vstup Fínska do Severoatlantickej aliancie v utorok privítali americký prezident Joe Biden aj nemecký kancelár Olaf Scholz. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.Šéf Bieleho domu povedal, že jena to, že môže Fínsko privítať ako členskú krajinu NATO.uviedol Biden vo vyhlásení.Prezident Spojených štátov tiež apeloval na Turecko a Maďarsko, abypristúpili k ratifikácii vstupu Švédska do Aliancie.povedal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.dodal.Nemecký kancelár Scholz v príspevku na Twitteri poznamenal, že vstup Fínska do NATO je. Dodal, že Švédsko, ktorého vstup zatiaľ neschválili Turecko a Maďarsko,čo sa týka členstva v NATO.Vstup Fínska do Severoatlantickej aliancie ukazuje, že NATO musí. Povedal to v utorok v Bruseli ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý sa zasadzuje za členstvo svojej krajiny v tomto obrannom zoskupení. TASR o tom informuje podľa správy DPA.Kuleba zablahoželal Fínsku k vstupu a uviedol, že riešením na zaistenie bezpečnosti Aliancie je to, aby sa jej členom napokon stala aj Ukrajina. NATO zároveň vyzval, aby urýchlilo dodávky delostrelectva, munície a ťažkej vojenskej techniky na Ukrajinu s cieľom úspešnej protiofenzívy voči Rusku.Ukrajina už vlani na jeseň požiadala o zrýchlené prijatie do Severoatlantickej aliancie.Fínsko po vypuknutí ruskej agresie proti Ukrajine pochopilo, že štatút neutrality mu nezaručuje bezpečnosť a preto požiadalo o vstup do NATO. Uviedol to šéf českej diplomacie Jan Lipavský krátko pred vztýčením fínskej vlajky v bruselskom sídle Severoatlantickej aliancie, informuje spravodajca TASR.Lipavský, ktorý sa zúčastňuje na dvojdňovom rokovaní ministrov zahraničných vecí NATO, pripomenul, že to bol komunistický puč v Československu, ktorý v roku 1948 viedol k vzniku NATO. Zároveň zdôraznil, že sa Fínsko v utorok stalo 31. členom Aliancie dôsledkom vojny ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine.opísal situáciu.Na otázku či po rozšírení hranice NATO s Ruskom o vyše 1300 kilometrov sú nejaké obavy ohľadom zvyšovania napätia, keďže Moskva už oznámila, že prijme odvetné opatrenia, Lipavský uviedol, že jedinou hrozbou je Rusko.vysvetlil.Podľa jeho slov celá fínska armáda bude jednotkou NATO. Zatiaľ nevie o tom, že by vojaci z ostatných spojeneckých krajín chceli byť prítomní na území Fínska, považuje to však za celkom logický krok.Ministri začali rokovania vo formáte Výboru NATO - Ukrajina. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v pondelok vyjadril nádej, že diplomati podporia plán viacročného plánovania pomoci Ukrajine.Lipavský vyjadril potešenie, že sa rokovania na túto tému vôbec vedú, lebo dlhšiu dobu ich blokovalo Maďarsko, ktoré to zdôvodňovalo potrebou lepšej ochrany maďarskej menšiny na Ukrajine.upozornil Lipavský.Minister spresnil, že Česko určite do programu viacročnej pomoci Ukrajiny prispeje; detaily sa už budú riešiť na úrovni ministrov obrany.Vstup Fínska do Severoatlantickej aliancie je z maďarského a európskeho hľadiska jedinou prijateľnou odpoveďou na. V reakcii na utorňajšie prijatie tejto škandinávskej krajiny do NATO to uviedla maďarská opozičná strana Demokratická koalícia (DK), informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na internetové vydanie denníka Népszava.píše sa vo vyhlásení DK poskytnutom denníku.Mier si podľa tieňovej vlády DK vyžaduje jednotu, aby v budúcnosti žiadneho diktátora nenapadlo zaútočiť na nezávislú krajinu. Na to slúži vstup Fínov do NATO a na to poslúži aj budúce členstvo Švédska v NATO.