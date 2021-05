Maďarsko: Opozičná strana sa pre očkovacie certifikáty obrátila na EK

Budapešť 29. mája (TASR) - Maďarská Demokratická koalícia (DK) sa obrátila na Európsku komisiu (EK) v súvislosti s cestovaním s očkovacími certifikátmi, na ktorých nie je uvedené, akú vakcínu držiteľ dostal. Novinárom to v sobotu povedal poslanec tejto opozičnej strany Sándor Rónai, ktorého cituje agentúra MTI.



Maďarský premiér Viktor Orbán podľa Rónaia "opäť raz sklamal Maďarov v súvislosti s koronavírusom".



Orbán totiž obyvateľom Maďarska sľúbil, že pri cestovaní v Európskej únii nebudú znevýhodnení, ak dostali čínsku vakcínu Sinopharm alebo ruskú vakcínu Sputnik V, priblížil Rónai. Európska agentúra pre lieky (EMA) tieto vakcíny dosiaľ neschválila na použitie v rámci EÚ.



Podľa Rónaia je už teraz zrejmé, že maďarský očkovací certifikát nebude platný všade v EÚ, pretože orbánova vláda v tejto súvislosti s niektorými krajinami postupne uzatvára bilaterálne dohody. Najväčším problémom je podľa poslanca DK to, že sa na maďarských certifikátoch neuvádza typ vakcíny, ktorú držiteľ dostal.



"Orbánova vláda, ktorá mala politické a finančné dôvody na získanie vakcín z východu, zámerne skrýva pred prijímajúcimi krajinami to, že veľa Maďarov bolo zaočkovaných východnými vakcínami, a nie tými (od firiem) Pfizer, Moderna, AstraZeneca alebo Janssen," povedal Rónai.



Iné krajiny mnoho ľudí z Maďarska buď nepustili cez hranice, alebo sa museli podrobiť rýchlotestu na koronavírus, za ktorý museli zaplatiť, pokračoval Rónai. Zároveň zopakoval požiadavku strany DK, aby vláda zabezpečila obyvateľom bezplatné testy. Vládu tiež vyzval, aby zabezpečila, že "každý Maďar dostane takú vakcínu, aby mal rovnaké práva ako všetci občania EÚ vrátane cestovania a práce".



Podľa súčasného znenia návrhu o európskych zelenených COVID pasoch, ktoré by mali občanom členských štátov únie od 1. júla uľahčiť cestovanie v rámci EÚ, môžu jednotlivé krajiny neprijať osvedčenia o zaočkovaní vakcínami, ktoré EMA neschválila.