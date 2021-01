Maďarská opozícia si dohodla princíp spolupráce spoločného vládnutia

Budapešť 5. januára (TASR) - Maďarské opozičné strany sa dohodli na princípoch spolupráce pre prípad spoločného vládnutia, o ktorých podľa spravodajského servera Index.hu informovali v utorok v Budapešti lídri strán Jobbik, Momentum, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg (Párbeszéd), Maďarská socialistická strana (MSZP) a Demokratická koalícia (DK).



Ich cieľom je okrem iného "vytvoriť spoločenský mier, znovuzjednotiť národ, vybudovať republiku, v ktorej ľud kontroluje vládu".



Uvedené strany v snahe zosadiť vládnu stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána vlani 20. decembra deklarovali, že pôjdu do volieb v roku 2022 so spoločným programom aj kandidátmi. Dohodli sa, že vo všetkých 106 volebných okrskoch v krajine podporia jedného spoločného kandidáta. Zároveň predstavia spoločný volebný program a vyberú jedného kandidáta na premiéra, a to prostredníctvom tzv. primárok. Strany v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že sa nezlučujú, iba v snahe dosiahnuť "zmenu éry" dávajú svoje názorové nezhody bokom.



Komunikačný riaditeľ Fideszu István Hollik na Facebooku v reakcii na tlačovú konferenciu opozičných strán vyhlásil, že v podstate nepovedali nič, iba potvrdili, že aj "v čase boja proti pandémii dokážu myslieť iba a výhradne na moc".