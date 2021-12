Zoskupenie maďarských strán v prieskume tesne vedie pred Fideszom

Budapešť 3. decembra (TASR) - Zoskupenie šiestich maďarských opozičných strán zaznamenalo v novembri nárast podpory zo strany voličov, pričom z októbrových 39 percent si v tomto smere polepšilo na 41 percent. Opozičné subjekty tak stále mierne vedú nad blokom vládnych strán Fidesz-KDNP, ktorému oproti októbru stúpla podpora voličov o štyri percentuálne body na 39 percent.



Vyplýva to z výsledkov novembrového prieskumu inštitútu Závecz Research, ktoré v piatok zverejnil spravodajský server Index.hu.



November bol podľa inštitútu mesiacom mobilizovania voličov, ktorých pribudlo v opozičnom tábore i v tábore vládnych strán. Parlamentné voľby sa majú konať na budúci rok v apríli alebo v máji.



Fidesz-KDNP si tento mesiac zvýšil svoju popularitu najmä medzi ľuďmi s nižším vzdelaním a obyvateľmi obcí.



Opozičné zoskupenie dokázalo zase viac osloviť voličov v menších a stredných mestách, ako aj v kruhoch ľudí so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním.



Šéfovia opozičných strán Demokratická koalícia (DK), MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády do budúcoročných parlamentných volieb.



Kandidátom opozície na post predsedu maďarskej vlády sa stal po víťazstve v októbrovom druhom kole primárok Péter Márki-Zay, primátor mesta Hódmezővásárhely.



spravodajca TASR Ladislav Vallach