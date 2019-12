Opoziční primátori hlavných miest krajín V4 odmietajú populizmus

Budapešť 16. decembra (TASR) - Primátori hlavných miest krajín Vyšehradskej štvorky (V4) odmietajú populizmus a chcú spoločne chrániť slobodu, ľudskú dôstojnosť, demokraciu, rovnosť, právny štát, sociálnu spravodlivosť, toleranciu a kultúrnu pestrosť. Vyplýva to z dohody, ktorú v pondelok podpísali v maďarskom hlavnom meste primátori Budapešti Gergely Karácsony, Bratislavy Matúš Vallo, Prahy Zdeněk Hřib a Varšavy Rafał Trzaskowski.



Spravodajský server 444.hu v tejto súvislosti podotýka, že zhodou okolností všetci títo primátori sú opoziční. V dohode označili za najväčšie výzvy svojich miest klimatickú krízu, nerovnosť, krízu bývania, starnutie spoločnosti či politický tribalizmus — povýšenie hodnôt vybranej skupiny ľudí nad univerzálne ľudské hodnoty.



Matúš Vallo pred podpísaním dokumentu podotkol, že spomínaná štvorica miest sa nachádza v podobnej situácii. "Sme v krajinách, kde vlády robia extrémistickú a populistickú politiku, ktorú naše mestá odmietajú," konštatoval bratislavský primátor.



Gergely Karácsony zdôraznil, že v súčasnosti mestá chránia hodnoty slobody. Štátna moc podľa jeho slov používa proti mestám niekoľko nástrojov. Ako príklad uviedol zákonodarstvo či štátny vplyv na rozvojové zdroje. "V uplynulom desaťročí sa významná časť rozvojových zdrojov Európskej únie (EÚ) dostala do rúk blízkych vláde, čo vzbudzuje v EÚ čoraz väčšiu vlnu pobúrenia," dodal.



Zdeněk Hřib podčiarkol nutnosť zomknutia sa miest, pretože neúspech v tomto smere by podľa neho znamenal víťazstvo pre populistov, ktorí navrhujú zlé riešenia spoločenských problémov.



Rafał Trzaskowski uviedol, že hodnoty i výzvy tejto štvorice miest sú si podobné, preto je dôležitá ich vzájomná spolupráca. Zo spoločných problémov vyzdvihol netoleranciu a klimatickú krízu, proti ktorým podľa neho treba bojovať v súlade s mandátom od voličov.



Cieľom primátorov hlavných miest V4 je ukázať svojim občanom lepší model vládnutia.