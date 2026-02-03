< sekcia Zahraničie
Orbán prednesie 14. februára výročný prejav
Autor TASR
Budapešť 3. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok na Facebooku avizoval, že 14. februára verejne zhodnotí uplynulý rok. Prejav bude zverejnený takisto na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vždy vo februári premiér poskytuje komplexný prehľad politických, ekonomických a národno-strategických ponaučení z predchádzajúceho roka a načrtáva najdôležitejšie ciele na nasledujúce obdobie, dodáva server.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
