Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Zahraničie

Orbán prednesie 14. februára výročný prejav

.
Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Podľa servera telex.hu sa výročný prejav premiéra Orbána stal v uplynulých rokoch už tradíciou.

Autor TASR
Budapešť 3. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok na Facebooku avizoval, že 14. februára verejne zhodnotí uplynulý rok. Prejav bude zverejnený takisto na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa servera telex.hu sa výročný prejav premiéra Orbána stal v uplynulých rokoch už tradíciou.

Vždy vo februári premiér poskytuje komplexný prehľad politických, ekonomických a národno-strategických ponaučení z predchádzajúceho roka a načrtáva najdôležitejšie ciele na nasledujúce obdobie, dodáva server.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov