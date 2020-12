Orbán: Rýchle schválenie vakcíny Britániou je fackou pre EÚ

Na archívnej snímke z 23. septembra 2020 americký imunológ a hlavný odborník Bieleho domu na nový druh koronavírusu SARS-CoV-2 Anthony Fauci. Foto: TASR/AP

Budapešť 4. decembra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán vyzdvihol v piatok Britániu za jej rýchle schválenie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a naopak kritizoval Európsku úniu za to, že je v tomto procese pomalšia. Informovala o tom agentúra DPA.," povedal Orbán v rozhovore pre verejnoprávny rozhlasovú stanicu Kossuth rádió. Skutočnosť, že Británia už v stredu schválila používanie vakcíny od spoločností BioNTech a Pfizer, označil za "" EÚ.Spojené kráľovstvo 2. decembra ako vôbec prvá krajina na svete oficiálne schválilo použitie očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer a BioNTech. Obe firmy v novembri oznámili, že ich očkovacia látka má podľa konečnej analýzy tretej fázy klinických testov až 95-percentnú účinnosť. O jej schválenie na mimoriadne použitie požiadali taktiež regulačné úrady EÚ a USA, ktoré ich žiadosť zatiaľ posudzujú.Britániu za rýchle schválenie vakcíny kritizoval vo štvrtok v rozhovore pre CBS News popredný americký odborník na infekčné choroby Anthony Fauci. Britské úrady podľa neho údaje z testov vakcíny spoločnosti Pfizer nepreskúmali tak dôkladne, ako to robí americký Úrad pre potraviny a lieky (FDA). Neskôr v BBC však svoje vyjadrenia zmiernil a konštatoval, že britským vedcom verí, len v USA sa niektoré vecí robia "".Kritika EÚ zo strany predsedu maďarskej vlády nie je ničím neobvyklým, konštatuje DPA. Orbán sa do sporov s Úniou dostáva neustále, a to najmä za jej kritiku porušovania princípov demokracie a právneho štátu.Maďarsko spolu s Poľskom momentálne blokujú schválenie sedemročného rozpočtu EÚ i plánu obnovy po koronakríze. Dôvodom je práve nesúhlas tamojších vlád s mechanizmom podmieňujúcim čerpanie eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu.