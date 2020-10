Orbán nariadil ministrovi vnútra, aby docielil všeobecné nosenie rúšok

Budapešť 23. októbra (TASR) – Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nariadil ministrovi vnútra Sándorovi Pintérovi, aby docielil všeobecné nosenie rúšok v Maďarsku. Premiér to oznámil v piatok na Facebooku po rokovaní operačného štábu zodpovedného za boj proti pandémii nového druhu koronavírusu.



„Šírenie nákazy stúpa aj v Maďarsku, sme zhruba na úrovni Rakúska. Naše zdravotníctvo to zvláda. V súčasnosti je v 42 nemocniciach hospitalizovaných celkom 2209 pacientov s ochorením COVID-19," povedal Orbán.



V súvislosti s rúškami ministerský predseda konštatoval, že ľudia dostali dostatok času na to, aby pochopili, že šírenie infekcie koronavírusom možno pribrzdiť iba nosením rúšok. Preto treba podľa neho docieliť všeobecné nosenie týchto ochranných zdravotných prostriedkov.



Aktuálnym epidemiologickým sprísnením od piatka je povinnosť nosenia rúšok aj na podujatiach v exteriéroch vrátane športových podujatí.



Od 21. septembra rúško nie je možné nahrádzať zakrytím tváre šatkou či šálom. Povinnosť nosenia rúška platí odvtedy v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy, v čakárňach, obchodoch i v nemocniciach. V sociálnych zariadeniach platí táto povinnosť pre zamestnancov v prípade, ak sú s obyvateľmi domovov v kontakte vo vzdialenosti menšej než poldruha metra. Povinnosť nosenia rúšok zaviedli aj v nákupných centrách, s výnimkou tamojších kancelárií, telocviční, reštauračných zariadení a prevádzkových miestností. Rúška musia nosiť aj návštevníci kín, divadiel, tanečných a hudobných predstavení, múzeí, knižníc, pôšt či klientskych zón úradov verejnej správy.