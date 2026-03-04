Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Zahraničie

Orbán nariadil prítomnosť policajtov a vojakov v uliciach

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Orbán vyjadril názor, že akékoľvek energetické zariadenie, ktoré využíva ruskú energiu, by sa mohlo stať terčom ukrajinskej sabotážnej operácie.

Autor TASR
Budapešť 4. marca (TASR) - Maďarská Rada obrany v stredu na svojom zasadnutí dospela k záveru zvýšenej teroristickej hrozby v Európe. V Maďarsku preto budú posilnené hliadky polície a vojakov na verejných priestranstvách. Na Facebooku to oznámil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa servera 24.hu premiér nariadil orgánom činným v trestnom konaní, aby „prijali najprísnejšie opatrenia“ proti osobám spojeným s extrémistickými islamistickými skupinami.

Orbán vyjadril názor, že „akékoľvek energetické zariadenie, ktoré využíva ruskú energiu, by sa mohlo stať terčom ukrajinskej sabotážnej operácie“, preto bolo rozhodnuté o posilnení ochrany maďarských energetických zariadení. Príslušníci armády podľa neho hliadkujú už na 75 takýchto miestach.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?