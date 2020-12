Orbán nečakane odletel do Varšavy, stretne sa s Morawieckim

Poľský premiér Mateusz Morawiecki, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Budapešť 8. decembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán neplánovane odletel v utorok popoludní do Varšavy, kde sa má stretnúť s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim a lídrami poľských koaličných strán. Informoval o tom spravodajský server 444.hu s odvolaním sa na správu poľského portálu 300polityka.Orbán po pristátí na vojenskom letisku išiel priamo na stretnutie s Morawieckim a s lídrom vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawom Kaczyňskim. V prestávke rokovania majú údajne prizvať aj Jaroslawa Gowina, šéfa koaličnej strany Dohoda, a lídra strany Solidárne Poľsko Zbigniewa Ziobra.V otázke veta pre zablokovanie sedemročného rozpočtu Európskej únie a plánu obnovy po koronakríze maďarská a poľská vláda potvrdzujú, že zotrvajú vo vzájomnej podpore a nedopustia uplatnenie akejkoľvek snahy o narušenie svojej vzájomnej spolupráce. Vyhlásil to v pondelok v Bruseli maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.Šéf maďarskej diplomacie po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné záležitosti maďarským novinárom zdôraznil, že obe uvedené krajiny majú právo veta.Európska komisia (EK) hľadá podľa svojej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej spôsoby, ako v prípade potreby obísť právo veta, ktoré Poľsko a Maďarsko použili na zablokovanie sedemročného rozpočtu EÚ a plánu obnovy po koronakríze. Uviedla to 3. decembra belgická televízna stanica RTBF.Maďarsko a Poľsko, ktoré nesúhlasia s mechanizmom podmieňujúcim čerpanie eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu, blokujú spoločný balík v hodnote vyše 1,8 bilióna eur, ktoré by mali členské krajiny čerpať v rokoch 2021 - 2027.