Orbán potvrdil sprísnenie opatrení na hraniciach od septembra

Budapešť 21. augusta (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok potvrdil, že vláda od septembra so začiatkom školského roka sprísni epidemiologické opatrenia, ktoré sa budú týkať najmä vstupu do krajiny. Sprísnenie kontrol, najmä na južných hraniciach Maďarska, už v stredu naznačil šéf úradu vlády Gergely Gulyás.



V pravidelnom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió premiér vyzval občanov Maďarska, že ak chcú vycestovať k moru, aby tak urobili ešte v týchto dňoch, ale na september si takúto dovolenku už neplánovali.



Orbán zdôraznil, že vo väčšine európskych krajín sa situácia so šírením nového druhu koronavírusu zhoršuje, najväčším rizikom pre Maďarsko je preto import nákazy zo zahraničia.



"Cieľom kabinetu je aj naďalej riadne začatie školského roka v septembri, pretože aj keď jar bol prechod na digitálnu výučbu vcelku úspešný, mal i svoje negatíva," zdôraznil Orbán. Spresnil, že vyše desať percent žiakov sa zo systému vytratilo a nezapojili sa do tejto formy vzdelávania, takisto sa prehĺbili aj rozdiely v kvalite vzdelávania.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)