Maďarsko: Orbán rokoval s Le Penovou o Európe národov

Budapešť 26. októbra (TASR) - Ochrana európskej suverenity je veľmi dôležitá, avšak táto suverenita neexistuje bez suverenity národov, z ktorých je Európa zložená. Povedala to v utorok v Budapešti predsedníčka francúzskeho krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová v rámci návštevy Maďarska, na ktorej sa stretla aj s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.



"Sme na strane ochrany slobody národov," citoval francúzsku političku spravodajský server Origo.hu. Podľa jej slov je novým druhom prejavu európskeho hegemonizmu to, ako útočia na Maďarsko a Poľsko, pričom takémuto boju čelí aj Francúzsko.



Le Penová ocenila Orbánove kroky v záujme ochrany Maďarska a jeho kultúry pred migráciou. "Vo Francúzsku sú už zrejmé vplyvy migrácie, preto by Maďari mali vydržať," dodala.



Orbán podčiarkol, že je proti vytvoreniu európskeho superštátu. "Konkurencieschopnosť Európskej únie klesla vo svete, v ktorom nemá patričnú váhu, a Únia nedokázala vyriešiť ani migračný tlak," zdôraznil premiér.



Maďarský ministerský predseda ocenil pomoc Le Penovej a jej strany v časoch, keď v Európskom parlamente podľa jeho vyjadrenia bezdôvodne útočili na Maďarsko.