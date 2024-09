Orbán sa s Friedenom zhodli na tom, že konkurencieschopnosť EÚ klesá

Budapešť 11. septembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok prijal predsedu vlády Luxemburska Luca Friedena, s ktorým sa podľa agentúry MTI zhodli poklese konkurencieschopnosti Európskej únie. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Európska konkurencieschopnosť vážne klesá. Ak neprijmeme určité rozhodnutia, konkurencieschopnosť EÚ voči USA a Číne nenávratne klesne," vyhlásil Orbán s odvolaním sa na správu bývalého šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho.



Draghi v pondelok v Bruseli po niekoľkých mesiacoch odkladov predstavil 66-stranovú správu o konkurencieschopnosti Európy. V nej vyzýva EÚ čo najrýchlejšie investovať približne 900 miliárd eur do európskej ekonomiky, pričom novými zdrojmi financií by mohli byť dane vyberané priamo EÚ.



Orbán Friedenovi predložil plán paktu konkurencieschopnosti vypracovaný maďarským predsedníctvom v Rade EÚ, ktorý by chcel maďarský premiér predložiť v novembri členským krajinám EÚ.



Obaja premiéri sa zhodli aj na nutnosti rozšírenia EÚ o krajiny západného Balkánu. Podľa Orbána s luxemburským náprotivkom zdieľali aj názor, že je potrebné vypracovať spoločný plán EÚ pre Afriku.



Luxemburský premiér pre týždenník Politico v januári povedal, že Maďarsko je viac proeurópske, ako sa niekedy zdá. "Myslím si, že musíme podporovať rôzne názory, aby sme dosiahli spoločný cieľ," povedal Frieden, ktorý dodal, že by chcel lepšie spoznať Orbána.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)