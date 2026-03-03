< sekcia Zahraničie
Orbán sa sťažuje predsedníčke Eeurokomisie na Zelenského
Autor TASR
Budapešť 3. marca (TASR) - Hoci na propagandistických plagátoch maďarskej vlády predsedníčka Európskej komisie a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „spolu bojujú za vojnu“, maďarský premiér Viktor Orbán sa na Ursulu von der Leyenovú obracia so sťažnosťou. V utorok vo videu zverejnenom na Facebooku oznámil, že predsedníčke EK poslal list so sťažnosťou, že Zelenskyj nie je ochotný otvoriť ropovod Družba. Upozornil na to server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Vyzval som tiež pani predsedníčku EK, aby presadila dohody, ktoré zaväzujú Ukrajinu prepravovať ropu prichádzajúcu cez ropovod Družba,“ povedal Orbán, ktorý dodal, že kým sa prezident Zelenskyj nevráti k „zdravému rozumu a normálnosti“, Budapešť nepodporí žiadne rozhodnutie v prospech Ukrajiny. Orbán vo videu označil ukrajinského prezidenta za nehanebného.
Podľa vyhlásenia Orbána z pondelka satelitné snímky dokazujú, že neexistujú žiadne technické prekážky pre opätovné spustenie ropovodu Družba. Zelenského preto vyzval, aby Kyjev okamžite obnovil dodávky ropy pre Maďarsko a Slovensko. Ten mu odkázal, že ovládací panel a podzemné potrubie poškodeného ropovodu Družba nie sú zo satelitu viditeľné.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Orbán a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania, tá tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
