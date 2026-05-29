< sekcia Zahraničie
Maďarsko: Orbán varoval Magyara pred krokom k provojnovej Európe
Česko, Poľsko aj Maďarsko v piatok vyjadrili solidaritu s Rumunskom, ktorého vzdušný priestor narušil nadránom ruský dron a zasiahol mesto Galati.
Autor TASR
Budapešť 29. mája (TASR) - Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán v piatok v súvislosti s narušením rumunského vzdušného priestoru ruským dronom a zásahu v meste Galati na Facebooku terajšiemu predsedovi vlády Péterovi Magyarovi odkázal, aby sa jeho kabinet zdržal krokov „smerom k provojnovej Európe“. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Súcitíme s obeťami útoku dronu na susedné Rumunsko. Tento incident potvrdzuje, že vojna predstavuje priamu hrozbu pre susedné krajiny,“ podotkol Orbán.
Ako dodal, preto vyzýva maďarskú vládu, aby zachovala politiku neutrality, ktorou sa riadila vláda Fideszu, a aby „neurobila ani jeden krok smerom k provojnovej Európe“.
„Včerajší útok ruského dronu opäť zdôrazňuje, že jednota Európy a NATO je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. V rumunskom meste Galati boli dvaja ľudia zranení pri výbuchu, keď ruský dron zasiahol obytnú budovu. Maďarsko čo najdôraznejšie odsudzuje akýkoľvek útok, ktorý ohrozuje civilné obyvateľstvo a vedie k narušeniu územia a vzdušného priestoru suverénneho členského štátu EÚ a NATO,“ reagoval Magyar na Facebooku na incident.
Premiér vyjadril solidaritu s Rumunskom a zraneným poprial skoré uzdravenie. „Podporujeme dôkladné vyšetrenie incidentu,“ uzavrel maďarský ministerský predseda.
Česko, Poľsko aj Maďarsko v piatok vyjadrili solidaritu s Rumunskom, ktorého vzdušný priestor narušil nadránom ruský dron a zasiahol mesto Galati. Predstavitelia všetkých troch krajín incident odsúdili.
Ruský dron prenikol do rumunského vzdušného priestoru v piatok skoro ráno a zasiahol obytný dom v Galati, v dôsledku čoho vznikol požiar, ktorý sa podarilo uhasiť. Bukurešť hlásila dve zranené osoby, 53-ročnú ženu a 14-ročného chlapca, ktorí boli hospitalizovaní, informovala rumunská agentúra Agerpres.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Súcitíme s obeťami útoku dronu na susedné Rumunsko. Tento incident potvrdzuje, že vojna predstavuje priamu hrozbu pre susedné krajiny,“ podotkol Orbán.
Ako dodal, preto vyzýva maďarskú vládu, aby zachovala politiku neutrality, ktorou sa riadila vláda Fideszu, a aby „neurobila ani jeden krok smerom k provojnovej Európe“.
„Včerajší útok ruského dronu opäť zdôrazňuje, že jednota Európy a NATO je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. V rumunskom meste Galati boli dvaja ľudia zranení pri výbuchu, keď ruský dron zasiahol obytnú budovu. Maďarsko čo najdôraznejšie odsudzuje akýkoľvek útok, ktorý ohrozuje civilné obyvateľstvo a vedie k narušeniu územia a vzdušného priestoru suverénneho členského štátu EÚ a NATO,“ reagoval Magyar na Facebooku na incident.
Premiér vyjadril solidaritu s Rumunskom a zraneným poprial skoré uzdravenie. „Podporujeme dôkladné vyšetrenie incidentu,“ uzavrel maďarský ministerský predseda.
Česko, Poľsko aj Maďarsko v piatok vyjadrili solidaritu s Rumunskom, ktorého vzdušný priestor narušil nadránom ruský dron a zasiahol mesto Galati. Predstavitelia všetkých troch krajín incident odsúdili.
Ruský dron prenikol do rumunského vzdušného priestoru v piatok skoro ráno a zasiahol obytný dom v Galati, v dôsledku čoho vznikol požiar, ktorý sa podarilo uhasiť. Bukurešť hlásila dve zranené osoby, 53-ročnú ženu a 14-ročného chlapca, ktorí boli hospitalizovaní, informovala rumunská agentúra Agerpres.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)