Prieskum: Predsedu maďarskej vlády by dokázala poraziť Dobrevová

Na archívnej snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR – Jarsolav Novák

Budapešť 7. októbra (TASR) - Súčasného predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána by v budúcoročných parlamentných voľbách dokázala poraziť Klára Dobrevová z Demokratickej koalície (DK), vyplýva z výsledkov spoločného prieskumu inštitútov Závecz Research a IDEA, zverejnených vo štvrtok v komerčnej televízii ATV.Prieskum sa sústredil na voličov šiestich opozičných strán, ale aj na nerozhodných voličov, ktorí sa chcú zúčastniť volieb.Prvé kolo súboja v primárkach o post opozičného kandidáta na predsedu vlády, ktoré sa konalo od 18. do 28. septembra, vyhrala Dobrevová. Druhé miesto obsadil starosta Budapešti, kandidát Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a strany Dialóg (Párbeszéd) Gergely Karácsony a tretím postupujúcim do druhého kola sa stal Péter Márki-Zay z Hnutia Maďarsko pre všetkých (Mindenki Magyarországa Mozgalom).Z výsledkov prieskumu vyplýva, že 30 respondentov označilo za najschopnejšiu na zosadenie Orbána kandidátku DK Dobrevovú, ktorá je podľa nich zároveň aj najvhodnejšou političkou na funkciu premiéra. O Karácsonyovi si to myslí 23 percent a o Márki-Zayovi 22 percent opýtaných.Dobrevovú podporili najmä ľudia so základným a stredoškolským vzdelaním, Karácsonya ľudia s vysokoškolským vzdelaním a Márkiho-Zaya so stredoškolským vzdelaním.Druhé kolo primárnych volieb opozičného kandidáta na post premiéra sa bude konať v dňoch 10.–16. októbra.Šéfovia DK, MSZP, Jobbiku, environmentálnej strany LMP, Dialógu (Párbeszéd) a Momentumu sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády do budúcoročných parlamentných volieb.