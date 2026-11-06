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Orbánov úrad vlády chránil antidronový systém
Na záhadné antény nainštalované v tejto oblasti už v minulosti upozornil týždenník Magyar Hang.
Autor TASR
Budapešť 6. novembra (TASR) – Maďarské ministerstvo obrany oficiálne potvrdilo, že v čase úradovania bývalého premiéra Viktora Orbána chránil moderný systém obrany proti dronom budínsky karmelitánsky kláštor, ktorý slúžil ako sídlo úradu vlády.
Podľa servera hvg.hu sú však podrobnosti o systéme predmetom štátneho tajomstva, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Zmluva týkajúca sa systému ochrany proti dronom pre komplex karmelitánskeho kláštora podlieha utajeniu, o ktorom rozhodol zástupca generálneho riaditeľa Vojenskej národno-bezpečnostnej služby,“ uviedol rezort obrany.
Na záhadné antény nainštalované v tejto oblasti už v minulosti upozornil týždenník Magyar Hang. Ministerstvo však teraz vôbec po prvý raz oficiálne priznalo, že na mieste bol vybudovaný antidronový systém.
Oficiálne informácie o tom, či je systém naďalej v prevádzke, zatiaľ nie sú k dispozícii. Po aprílovej zmene vlády totiž nový premiér Péter Magyar presunul svoje sídlo na ulicu Alkotmány utca. V areáli Hradného vrchu, kde je aj kláštor karmelitánov, však naďalej funguje viacero vládnych budov.
Podľa odborníka na bezpečnostnú politiku Pétera Tálasa nejde o žiadny mimoriadny krok. „K modernej ochrane objektov neodmysliteľne patrí aj systém ochrany proti dronom. Inštaláciu takéhoto zariadenia nemožno v žiadnom prípade považovať za mimoriadne opatrenie,“ uviedol Tálas pre hvg.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa servera hvg.hu sú však podrobnosti o systéme predmetom štátneho tajomstva, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Zmluva týkajúca sa systému ochrany proti dronom pre komplex karmelitánskeho kláštora podlieha utajeniu, o ktorom rozhodol zástupca generálneho riaditeľa Vojenskej národno-bezpečnostnej služby,“ uviedol rezort obrany.
Na záhadné antény nainštalované v tejto oblasti už v minulosti upozornil týždenník Magyar Hang. Ministerstvo však teraz vôbec po prvý raz oficiálne priznalo, že na mieste bol vybudovaný antidronový systém.
Oficiálne informácie o tom, či je systém naďalej v prevádzke, zatiaľ nie sú k dispozícii. Po aprílovej zmene vlády totiž nový premiér Péter Magyar presunul svoje sídlo na ulicu Alkotmány utca. V areáli Hradného vrchu, kde je aj kláštor karmelitánov, však naďalej funguje viacero vládnych budov.
Podľa odborníka na bezpečnostnú politiku Pétera Tálasa nejde o žiadny mimoriadny krok. „K modernej ochrane objektov neodmysliteľne patrí aj systém ochrany proti dronom. Inštaláciu takéhoto zariadenia nemožno v žiadnom prípade považovať za mimoriadne opatrenie,“ uviedol Tálas pre hvg.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)