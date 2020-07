Organizátori po rozhodnutí maďarskej vlády rušia letné festivaly

Budapešť 30. júla (TASR) - Organizátori viacerých letných festivalov v Maďarsku oznámili, že tieto podujatia zrušia. Reagovali tak na rozhodnutie maďarskej vlády, podľa ktorého sa ani po 15. auguste nebudú môcť konať akcie pre viac ako 500 ľudí. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server 444.hu.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás ozrejmil, že vláda považuje prípadné zmiernenie aktuálnych epidemiologických opatrení pri súčasnom stave šírenia nového druhu koronavírusu za riskantné. Preto sa podľa jeho slov rozhodla predĺžiť zákaz organizovania podujatí s účasťou vyššou ako 500 ľudí.



Z informácií 444.hu vyplýva, že vo štvrtok zrušili Strand Fesztivál v balatonskom Zamárdi, festival EFOTT na jazere Velencei, festival Fishing On Orfű, segedínsky SZIN, podujatie Paloznaki Jazzpiknik, ako aj Kolorádó Fesztivál v Adyligete v II. budapeštianskom obvode.



Viacerí hudobníci a speváci už dávnejšie kritizovali vládu za to, že odkladá rozhodnutie o zmiernení opatrení, ktoré by umožnilo usporadúvať väčšie koncerty. Poukazovali pritom aj na fakt, že futbalové zápasy už vládny kabinet povolil.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)