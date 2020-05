Maďarsko otvorilo hranice pre sezónnych pracovníkov

Budapešť 7. mája (TASR) – Maďarsko dnes otvorilo hranice pre zahraničných pracovníkov, ktorí prichádzajú na poľnohospodárske sezónne práce. Podľa spravodajského servera Infostart.hu to vyplýva z nariadenia zverejneného v štátnom vestníku.



Jednou z podmienok vstupu cudzincov na územie Maďarska je zdravotná prehliadka a vylúčenie podozrenia, že sú infikovaní novým druhom koronavírusu.



Nariadenie vlády sa zmienilo i o tom, že je povolený aj tranzit cez Maďarsko pre občanov susedných krajín, avšak, ako píše Infostart.hu, podmienky takéhoto tranzitu nie sú bližšie špecifikované.



Cudzinci na poľnohospodárske sezónne práce môžu využiť pre vstup iba hraničné priechody, ktoré na to určí šéf celoštátnej polície.



Vpustia ich len v skupinách s tým, že zamestnávateľ musí prichádzajúcim cudzincom elektronicky písomnou formou v ich jazyku vopred uviesť podmienky vstupu do Maďarska a určiť aj plánovaný čas pobytu v krajine. Dokument musí obsahovať i údaje z osobných dokladov použitých na prechod hraníc.