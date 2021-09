Pápež František pricestoval do Budapešti

Budapešť 12. septembra (TASR) - Pápež František v nedeľu ráno pristál v Budapešti, kde sa zúčastní na medzinárodnom ekumenickom kongrese a absolvuje stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Informovala o tom agentúra AFP.



Lietadlo s pápežom v Budapešti pristálo krátko pred 7.45 h SELČ. Ide o prvú návštevu úradujúceho pápeža v Maďarsku od roku 1996, keď túto krajinu navštívil Ján Pavol II.



Pozornosť sa podľa AFP zameriava na pápežovo stretnutie s Orbánom - najmä v súvislosti s postojom maďarského premiéra voči migrantom.



Na jednej strane bude stáť Orbán, ktorý sa stavia do úlohy ochrancu "kresťanskej Európy" pred migráciou, píše AFP. Pápež František na druhej strane žiada pomoc pre ľudí, ktorí sú odsúvaní na okraj záujmu, a ľudí všetkých náboženstiev, ktorí utekajú pred vojnou a chudobou.



Pápež s Orbánom absolvuje 30-minútové stretnutie, na ktorom bude prítomný aj maďarský prezident János Áder.



Pápež okrem toho v Budapešti odslúži omšu na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu a stretne sa s predstaviteľmi katolíckej cirkvi a židovskej komunity Maďarska.



František následne odletí do Bratislavy na pastoračnú návštevu Slovenska. Tá potrvá do stredy 15. septembra.



Pápež František počas nej zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.