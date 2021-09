Pápež František upozornil na hrozbu antisemitizmu v Európe

Pápež František a maďarský premiér Viktor Orbán si podávajú ruky počas stretnutia 12. septembra 2021 v Budapešti. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke prípravy na Námestí hrdinov, kde bude pápež František celebrovať omšu, v sobotu 11. septembra 2021 v Budapešti. Foto: TASR/AP

Budapešť 12. septembra (TASR) - Pápež František v nedeľu v Budapešti upozornil na "" v Európe a mimo nej, informovala agentúra AFP." povedal František v príhovore na stretnutí s predstaviteľmi katolíckej cirkvi a židovskej komunity Maďarska.Túto hrozbu označil za "", ktorá nesmie začať horieť. Najlepší spôsob, ako ju zneškodniť, je podľa pápeža spolupráca a podpora bratskej jednoty.Pápež do Budapešti pricestoval v nedeľu ráno. V priestoroch Múzea výtvarného umenia (Szépművészeti Múzeum) absolvoval stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom." napísal Orbán po stretnutí na sociálnej sieti.František sa v priestoroch múzea stretol aj s maďarským prezidentom Jánosom Áderom, členmi konferencie katolíckych biskupov Maďarska, predstaviteľmi reformovanej cirkvi a židovskej komunity Maďarska, napísal spravodajský portál Index.hu.Pápež okrem toho v Budapešti odslúži omšu na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu. Omša sa uskutoční na Námestí hrdinov (Hősök tere) v Budapešti. Na tomto mieste sa od nedeľňajšieho rána zhromažďujú pútnici z celej krajiny, píše AFP.František následne odletí do Bratislavy na pastoračnú návštevu Slovenska. Tá potrvá do stredy 15. septembra.