Maďarský parlament prerokuje predĺženie stavu núdze

Budapešť 10. apríla (TASR) - Poslanci maďarského parlamentu vo štvrtok prerokujú vládny návrh novely zákona o predchádzaní a zvládaní následkov ozbrojeného konfliktu a humanitárnych katastrof v Maďarsku v susednej krajine, ktorou by parlament splnomocnil vládu na predĺženie stavu núdze do 14. novembra. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Vláda návrh odôvodňuje tým, že ozbrojený konflikt a humanitárna katastrofa na území Ukrajiny, ako aj ich dôsledky v Maďarsku, najmä z hľadiska azylu, ekonomiky a energetiky, sa ani v uplynulom období nezmenili.



Poslanci o predĺžení stavu núdze vyhláseného kvôli rusko-ukrajinskej vojne o ďalších 180 dní rozhodli naposledy vlani 4. novembra.



Vláda premiéra Viktora Orbána vtedy iniciovala predĺženie stavu núdze s platnosťou do 18. mája 2025. Predchádzajúci stav núdze platil do 19. novembra 2024.



Stav núdze pre vojnu na Ukrajine na návrh kabinetu vyhlásili pôvodne 1. novembra 2022 a následne ho priebežne predlžovali.



Orbánova vláda vyhlásila stav núdze prvýkrát v marci 2016, vtedy bola príčinou masová migrácia. Aj v tomto prípade došlo k jeho viacnásobnému predĺženiu.



Kritici upozorňujú, že vláda sa svojimi nariadeniami v stave núdze môže odkláňať od zákonov a má možnosť obmedziť, prípadne aj pozastaviť základné práva. Maďarská ľudskoprávna organizácia Spoločnosť za občianske slobody (TASZ) upozornila na to, že snahou kabinetu je prispôsobiť si pravidlá hry vlastným potrebám. Vládnutie dekrétmi podľa TASZ ďalej degraduje význam zákonodarného zboru.











