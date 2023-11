V Maďarsku rokujú o novele ústavy aj o zákone na ochranu suverenity

Budapešť 28.novembra (TASR) - Poslanci maďarského parlamentu v utorok začali diskutovať o 12. novele ústavy a o návrhu zákona pod názvom Ochrana národnej suverenity, v rámci ktorého sa má zriadiť Úrad na obranu suverenity. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Existuje silná snaha vziať právo na sebaurčenie z rúk Maďarov," zdôvodnil minister spravodlivosti Bence Tuzson v úvodnom prejave vládny návrh. Podľa jeho slov je zachovanie suverenity jednou z najdôležitejších úloh a novela zákona má v tomto smere zásadný význam, pretože do maďarských parlamentných volieb sa snažia zasahovať určité medzinárodné sily.



Tuzson varoval pred vznikom "Spojených štátov európskych", ktoré by nahradili národy. Maďarsko by tak mohlo prísť o jazyk, kultúru a históriu. V Maďarsku sa už roky uskutočňujú pokusy o zničenie a transformáciu jeho ústavnej identity, aby cudzinci získali v krajine vplyv, dodal minister.



Premiér Viktor Orbán 16. novembra povedal, že k návrhu tohto zákona očakáva v parlamente veľkú diskusiu. "Musíme sformulovať jasné zákazy, aby nebolo možné ovplyvňovať maďarské voľby financiami zo zahraničia," vyhlásil predseda vlády.



Vedenie vládnej strany Fidesz naznačilo, že nová legislatíva sa môže vzťahovať na financovanie politických strán zo zahraničia a možno aj na médiá a mimovládne organizácie, ktoré sú podľa Orbánových tvrdení pod vplyvom Washingtonu či Bruselu.



Návrh maďarskej vlády na zriadenie Úradu na obranu suverenity, ktorý by mal široké právomoci na vyšetrovanie akejkoľvek organizácie alebo osoby podozrivej z toho, že slúži cudzím záujmom alebo ohrozuje národnú suverenitu, predstavuje veľké riziko pre ľudské práva. Uviedla to v pondelok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)