Maďarský parlament rokuje o sprísnení zákona na ochranu detí

Budapešť 30. apríla (TASR) - Poslanci maďarského parlamentu v utorok rokujú o sprísnení zákonov na ochranu detí a o ďalšom sprísnení postihov páchateľov pedofilných deliktov. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ide o návrhy, ktoré ďalej sprísňujú trestný zákon s cieľom zvýšiť ochranu detí, sprísňujú premlčaciu lehotu, a okrem iného sprísňujú aj pravidlá pre podmienečné prepustenie," spresnil poslancom štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Róbert Répássy.



Ďalej sa podľa jeho slov sprísňujú pravidlá vedenia registra trestov pre páchateľov pedofilných trestných činov, ktorí budú v tomto registri vedení až do konca svojho života.



Premiér Viktor Orbán vo februári oznámil zámer presadiť zmenu v ústave, ktorá odsúdeným zneužívateľom detí znemožní získať milosť. Reagoval na polemiku, ktorú vyvolala milosť udelená vtedajšou prezidentkou Katalin Novákovou bývalému zástupcovi riaditeľa detského domova Endremu K. Po kauze Orbán vyhlásil, že pre pedofilov by nemala existovať žiadna milosť. Dodal, že v mene vlády predložil ústavný dodatok, ktorý má znemožniť omilostenie páchateľa trestného činu spáchaného na maloletom dieťati. Premiér opakovane deklaroval, že chce sprísniť zákony proti zneužívaniu detí.



V roku 2021 Maďarsko zaviedlo zákon proti "propagácii" homosexuality u neplnoletých, pričom uviedlo, že je zameraný na "ochranu detí". Zákon bol terčom kritiky, a to aj zo strany Európskej únie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)