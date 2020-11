Maďarský parlament rozhodol o predĺžení mimoriadnej situácie

Na archívnej snímke z 2. októbra 2020 maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP

Budapešť 10. novembra (TASR) - Poslanci maďarského parlamentu v utorok schválili predĺženie mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou v súvislosti s koronavírusovou pandémiou o 90 dní. Kabinet tento stav vyhlásil 3. novembra v rámci svojej právomoci na 15 dní.V zmysle prijatého návrhu, ktorý pracovne nazvali zákon o splnomocnení vlády, môže kabinet vydávať záväzné dekréty súvisiace s epidemiologickou ochranou, ako to bolo aj v prvej vlne pandémie, avšak s tým rozdielom, že vtedy platnosť "" nebola pre kabinet časovo obmedzená. Vláda ho napokon sama v polovici júna odvolala.Za návrh hlasovalo 180 poslancov v 199-člennom zákonodarnom zbore. Proti hlasoval nezávislý poslanec Sándor Székely.Podľa prijatého zákona nemožno v čase mimoriadnej situácie uskutočniť doplňujúce voľby, nie je možné rozpustiť samosprávy a nemožno iniciovať ani ľudové hlasovania.V pondelok premiér Viktor Orbán vyhlásil, že pri súčasnom tempe šírenia nákazy novým druhom koronavírusu hrozí maďarskému zdravotníctvu preťaženie, preto od polnoci z utorka na stredu zavádza maďarská vláda viaceré sprísnené protiepidemiologické opatrenia. Ich súčasťou je aj zákaz vychádzania od 20.00 do 05.00 h a úplný zákaz zhromažďovania.Počas platnosti stavu mimoriadnej situácie budú musieť byť zatvorené aj reštaurácie, v ktorých bude povolená iba donáška stravy a podnikové stravovanie. Obmedzené budú otváracie hodiny kaderníctiev a menších prevádzok poskytujúcich služby do 19.00 h, hotely budú môcť prijímať iba obchodných cestujúcich a bude platiť všeobecný zákaz podujatí.Na rodinných a súkromných stretnutiach sa budú môcť zísť najviac desiati ľudia, svadby budú bez svadobnej hostiny a iba s najbližšími príbuznými a na pohreboch sa bude môcť zúčastniť najviac 50 osôb.Športové podujatia budú usporiadané bez divákov, amatérske športové podujatia budú zakázané, ale individuálne športovanie v exteriéri zostáva povolené.Zatvoria sa tiež zariadenia, kde sa vykonávajú voľnočasové aktivity, akými sú napríklad telocvične, zoologické záhrady, múzeá či divadlá. Vysokoškolské vzdelávanie bude iba dištančné, pričom internáty sa musia zatvoriť. Otvorené zostanú školy pre deti do 14 rokov a fungovať budú aj materské školy a jasle. Učiteľov budú testovať každý týždeň.