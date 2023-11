Maďarský parlament schválil misiu v Čade a leteckú dohodu s Rwandou

Budapešť 6. novembra (TASR) - Maďarské Národné zhromaždenie schválilo v pondelok vyslanie vojakov maďarských ozbrojených síl do afrického Čadu a dohodu o leteckej doprave medzi Maďarskom a Rwandou. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V rámci misie pôjde do Čadu na jar budúceho roka 200 príslušníkov maďarskej armády. Za vyslanie hlasovalo v 199-člennom zákonodarnom zbore 143 poslancov, 30 bolo proti a dvaja sa zdržali hlasovania.



V schválenom uznesení sa uvádza, že Maďarsko má záujem na medzinárodnom úsilí presadzovania mieru a bezpečnosti, ako aj na boji proti terorizmu. "Aj s prihliadnutím na pozývací list prezidenta Čadu dáva parlament súhlas na poskytovanie poradných, podporných a výcvikových úloh príslušníkmi misie maďarského kontingentu na území Čadu. Cieľom misie je prispieť k zníženiu nelegálneho migračného tlaku na Európu posilnením stability v africkom regióne Sahel. Tým by sa mala posilniť aj bezpečnosť transatlantického regiónu," píše sa v schválenom dokumente.



Do Čadu pôjde maximálne 200 maďarských vojakov, v čase výmeny ich tam bude môcť byť najviac 400. Misia potrvá do 31. decembra 2025. Jej cieľom bude chrániť aj tamojších maďarských občanov.



Zákon o dohode o leteckej doprave medzi Maďarskom a Rwandou schválilo 164 poslancov, 15 bolo proti a jeden sa zdržal hlasovania.



Medzi Maďarskom a Rwandou neexistuje bilaterálna dohoda o leteckej doprave, ktorá by umožňovala priamu leteckú dopravu medzi oboma krajinami. Na strane Rwandy bolo potrebné, aby rwandská letecká spoločnosť priamo ponúkla lety do Budapešti prostredníctvom obchodných dohôd s európskymi leteckými spoločnosťami a bolo tak možné zabezpečiť lepšie letecké spojenie medzi Rwandou a strednou a východnou Európou.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)