Maďarský parlament schválil novú štruktúru piatej Orbánovej vlády

Budapešť 24. mája (TASR) - Poslanci maďarského parlamentu schválili v utorok návrh zákona o štruktúre novej vlády premiéra Viktora Orbána. Spravodajca TASR v Budapešti o tom informuje s odvolaním sa na agentúru MTI.



Za návrh v zrýchlenom konaní hlasovalo 136 poslancov, 45 bolo proti a žiadny sa nezdržal hlasovania.



Medzi 11 ministerstvami budú i tri nové. Sú to ministerstvo technológie a priemyslu; rezort kultúry a inovácie a ministerstvo výstavby a rozvoja. Tieto rezorty sú sčasti následníkom ministerstva inovácií a technológií. Niektoré právomoci prevezmú z rezortu úradu vlády.



Piata vláda premiéra Viktora Orbána bude ďalej zložená z rezortov poľnohospodárstva, vnútra, obrany, spravodlivosti, zahraničného obchodu a zahraničných vecí, úradu kancelárie premiéra, úradu vlády a z rezortu financií.



Staronový predseda maďarskej vlády Orbán pred týždňom zopakoval pred poslancami parlamentu svoje slová z prejavu po znovuzvolení za premiéra v zákonodarnom zbore, keď povedal, že prichádza desaťročie nebezpečenstiev, neistoty a vojen.



"Najdôležitejšou úlohou je, aby Maďarsko nebolo vtiahnuté do vojny a aby sme zabránili prijatiu ekonomických opatrení, ktoré by zničili rodiny v Maďarsku," dodal.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)