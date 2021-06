V Maďarsku schválil zákon o zriadení nadácie čínskej univerzity

Budapešť 15. júna (TASR) - Poslanci maďarského parlamentu schválili v utorok zriadenie nadácie Fu-tan Hungary University, ako aj poskytnutie pozemkov na brehu Dunaja, na ktorých by mal byť vybudovaný budapeštiansky kampus čínskej Univerzity Fu-tan. Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV za príslušné návrhy zákonov hlasovali poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP.



ATV v tejto súvislosti pripomenula pondelňajšiu tlačovú konferenciu starostu Budapešti Gergelya Karácsonya spolu so starostkou mestskej časti Ferencváros Krisztinou Baranyaiovou. Zaznelo na nej, že 99 percent obyvateľov hlavného mesta je proti tomu, aby si Maďarsko vzalo úver, či použilo štátne rozpočtové zdroje na vybudovanie kampusu čínskej univerzity.



Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás minulý štvrtok spresnil, že prípravy projektu majú predložiť parlamentu do 31. decembra 2022, následne bude možné urobiť definitívne rozhodnutie o osude kampusu v rámci budapeštianskeho referenda.



V Budapešti sa 5. júna uskutočnila opozičná demonštrácia, ktorej účastníci protestovali proti tomuto projektu.



Poslanec maďarskej opozičnej strany Dialóg (Párbeszéd) Sándor Burány v zákonodarnom zbore povedal, že demonštranti na čele s Gergelyom Karácsonyom - starostom metropoly a kandidátom opozície na post premiéra - chceli, aby za peniaze maďarských daňových poplatníkov bolo radšej vybudované lacné bývanie pre maďarských študentov ako drahá čínska univerzita.



Štátny tajomník rezortu inovácií a technológií Tamás Schanda v parlamente v tejto súvislosti poznamenal, že demonštrácia ľavicových strán za účasti niekoľkých tisíc ľudí vytvorila okolo celého projektu atmosféru politickej hystérie.



Karácsony 3. júna avizoval, že dá premenovať niekoľko ulíc v maďarskej metropole názvami odkazujúcimi na porušovanie ľudských práv v Číne. Starosta mesta chcel týmto spôsobom protestovať proti plánom na vybudovanie kampusu šanghajskej Univerzity Fu-tan v Budapešti.



Univerzita Fu-tan je jednou z najprestížnejších vzdelávacích inštitúcií Číny. Jej budapeštiansky kampus, ktorý má byť dokončený do roku 2024, by mal byť prvou pobočkou tejto školy v Európskej únii.