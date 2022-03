Maďarský parlament si volí nového prezidenta, Áderovi vyprší mandát

Budapešť 10. marca (TASR) - Poslanci maďarského Národného zhromaždenia volia vo štvrtok v Budapešti v tajnom hlasovaní nového prezidenta republiky. Kandidátkou vládneho bloku Fidesz-KDNP je Katalin Nováková a opozičné zoskupenie V jednote za Maďarsko nominovalo Pétera Rónu.



Súčasnému prezidentovi Jánosovi Áderovi vyprší druhý päťročný mandát 10. mája.



V 199-členom zákonodarnom zbore môže 44-ročná Nováková rátať s podporou 132 poslancov bloku Fidesz-KDNP. Doposiaľ zastávala funkciu ministerky bez kresla zodpovednej za rodiny, a bola aj podpredsedníčkou Fideszu.



Nomináciu Novákovej oznámil premiér Viktor Orbán vlani 21. decembra. "Reprezentovať Maďarsko, slúžiť celému maďarskému národu – na túto náročnú úlohu sa pripravujem s vierou, dušou a so srdcom," napísala vtedy na Facebooku Nováková, ktorá nomináciu prijala.



Kandidátom zoskupenia opozičných strán V jednote za Maďarsko, ktoré je zložené zo strán Demokratická koalícia (DK), Jobbik, Momentum, Maďarská socialistická strana (MSZP), Dialóg (Párbeszéd) a Politika môže byť iná (LMP), je 79-ročný právnik a ekonóm Péter Róna, ktorý v roku 1956 emigroval s rodinou do Spojených štátov, kde pôsobil vo vládnom i bankovom sektore. Po zmene režimu sa vrátil do vlasti, kde pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Loránda Eötvösa. Róna presadzuje kresťanské hodnoty, spoločenskú spravodlivosť a udržateľný rozvoj.



"Je nám jasné, že pri súčasnom rozložení síl v parlamente Fidesz ľahko presadí svojho kandidáta – Katalin Novákovú. Považujeme však za dôležité predstaviť alternatívu na post hlavy štátu," zdôraznil v tejto súvislosti 14. februára premiérsky kandidát opozičného zoskupenia Péter Márki-Zay.



Zoskupenie V jednote za Maďarsko chce presadiť priamu voľbu hlavy štátu občanmi. Takýto návrh však musí v parlamente podporiť dvojtretinová väčšina poslancov.



