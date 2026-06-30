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Maďarsko zrušio Úrad na ochranu suverenity, Magyar: Súdruhovia, koniec
Premiér Péter Magyar už počas predvolebnej kampane pred aprílovými parlamentnými voľbami vyhlásil, že v prípade prevzatia moci jeho strana Tisza tento úrad zruší.
Autor TASR
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Budapešť 30. júna (TASR) - Maďarský parlament schválil v utorok na mimoriadnej schôdzi návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu suverenity (Szuverenitásvédelmi Hivatal) pomerom hlasov 135 za a 44 proti. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server pripomína, že premiér Péter Magyar už počas predvolebnej kampane pred aprílovými parlamentnými voľbami vyhlásil, že v prípade prevzatia moci jeho strana Tisza tento úrad zruší.
„Úrad na ochranu suverenity nevykonával žiadne činnosti a vôbec nechránil suverenitu Maďarska, ale zohral primárnu úlohu pri podpore autokratického výkonu moci. Preto je naliehavo potrebné zrušiť Úrad na ochranu suverenity,“ píše sa v zdôvodnení návrhu.
Magyar oznámil zrušenie úradu na Facebooku s poznámkou: „Tovarisci Konyec“ (súdruhovia koniec).
Vtedajšia prezidentka Katalin Nováková podpísala 20. decembra 2023 Zákon na ochranu národnej suverenity. V zmysle zákona vznikol Úrad na ochranu suverenity so širokými právomocami na vyšetrovanie akejkoľvek organizácie alebo osoby podozrivej z toho, že slúži cudzím záujmom alebo ohrozuje národnú suverenitu.
V preambule zákona sa uvádzalo, že suverenita Maďarska je čoraz viac vystavená nezákonným útokom. Podľa nej už roky prebiehajú pokusy o získanie vplyvu v Maďarsku zo strany zahraničných organizácií a jednotlivcov na úkor maďarských záujmov. Ako príklad sa v preambule uvádzali milióny dolárov poskytnutých ľavicovým stranám v predvolebnej kampani v roku 2022.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Server pripomína, že premiér Péter Magyar už počas predvolebnej kampane pred aprílovými parlamentnými voľbami vyhlásil, že v prípade prevzatia moci jeho strana Tisza tento úrad zruší.
„Úrad na ochranu suverenity nevykonával žiadne činnosti a vôbec nechránil suverenitu Maďarska, ale zohral primárnu úlohu pri podpore autokratického výkonu moci. Preto je naliehavo potrebné zrušiť Úrad na ochranu suverenity,“ píše sa v zdôvodnení návrhu.
Magyar oznámil zrušenie úradu na Facebooku s poznámkou: „Tovarisci Konyec“ (súdruhovia koniec).
Vtedajšia prezidentka Katalin Nováková podpísala 20. decembra 2023 Zákon na ochranu národnej suverenity. V zmysle zákona vznikol Úrad na ochranu suverenity so širokými právomocami na vyšetrovanie akejkoľvek organizácie alebo osoby podozrivej z toho, že slúži cudzím záujmom alebo ohrozuje národnú suverenitu.
V preambule zákona sa uvádzalo, že suverenita Maďarska je čoraz viac vystavená nezákonným útokom. Podľa nej už roky prebiehajú pokusy o získanie vplyvu v Maďarsku zo strany zahraničných organizácií a jednotlivcov na úkor maďarských záujmov. Ako príklad sa v preambule uvádzali milióny dolárov poskytnutých ľavicovým stranám v predvolebnej kampani v roku 2022.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)