Peštiansky súd nariadil opätovné vzatie ukrajinského kapitána do väzby

Budapešť 16. decembra (TASR) - Maďarský Peštiansky ústredný obvodový súd rozhodol v pondelok opätovne vziať ukrajinského kapitána výletnej lode Viking Sigyn Jurija C. do vyšetrovacej väzby. Informovala o tom agentúra MTI, ktorá pripomína, že Ukrajinca obvinili zo spôsobenia tragickej májovej zrážky osobných lodí na Dunaji.



Hlavný budapeštiansky prokurátor Tibor Ibolya uviedol, že prokuratúra VI.-VII. budapeštianskeho obvodu vzniesla 28. novembra obžalobu voči Jurijovi C., ktorý podľa spisu obžaloby spôsobil v máji v Budapešti tragickú zrážku tohto výletného plavidla s maďarskou vyhliadkovou loďou Hableány.



Podľa jeho slov prokuratúra iniciovala opätovné vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby, pretože z dôvodu hrozby úteku a ďalších dôvodov je potrebné najprísnejšie donucovacie opatrenie.



Vyšetrovací sudca 25. októbra vyhovel žiadosti ukrajinského kapitána o prepustenie z vyšetrovacej väzby. Prokuratúra sa však voči rozhodnutiu odvolala. Sudca vtedy nariadil v jeho prípade trestný dohľad, čo znamená, že kapitán nemohol opustiť určené miesto pobytu v Budapešti.



Obvineného čaká súdny proces, v ktorom čelí trestu za spáchanie prečin ohrozenia vodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody a za trestný čin 35-násobného neposkytnutia pomoci.



Prokurátor navrhol súdu pre obvineného trest odňatia slobody na deväť rokov a zároveň deväťročný zákaz riadenia lodí v prípade, ak sa na prípravnom súdnom pojednávaní kapitán prizná k činu a vzdá sa práva na súdne pojednávanie.



Maďarskí kriminalisti 15. októbra oznámili, že ukončili vyšetrovanie nehody, ktorá si vyžiadala 27 ľudských životov, pričom jedna Kórejčanka je stále nezvestná.



Vyhliadková loď Hableány sa v tragický večer 29. mája plavila s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube, z nich nehodu medzi piliermi Margitinho mosta prežili iba siedmi turisti.



Z 28 obetí, vrátane dvojčlennej maďarskej posádky, do dnešného dňa nenašli 40-ročnú ženu, po ktorej mesiace intenzívne pátrali na viacerých úsekoch Dunaja.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)