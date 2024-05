Piatich nezvestných po nehode výletnej lode v Maďarsku stále hľadajú

Budapešť 20. mája (TASR) - Po piatich nezvestných z motorového člna, ktorý sa v sobotu neskoro večer zrazil so švajčiarskou výletnou loďou na Dunaji pri severomaďarskej obci Verőce, stále intenzívne pátrajú. Pri nehode zahynuli dve osoby a jedna sa zranila, pripomenul v pondelok server magyarnemzet.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf Pátracej a záchrannej služby Peštianskej župy László Balázs v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu M1 v pondelok uviedol, že do pátrania na 20-kilometrovom úseku rieky zapojili stovky ľudí.



"Samozrejme, z pohľadu profesie teraz hovoríme o hľadaní obetí. Šanca na prežitie totiž totiž klesla prakticky na minimum," upozornil Balázs.



Z vyjadrení expertov pre médiá vyplýva, že za zrážku zrejme nesie zodpovednosť posádka motorového člna, ktorá nerešpektovala pravidlá plavby.



Hovorca Maďarského celoštátneho plavebného združenia Mihály Tóth pre komerčnú televíziu ATV povedal, že niet pochýb o tom, že chybu urobil ten, kto riadil motorový čln. Podľa jeho slov je vylúčené, aby kapitán výletnej lode s výtlakom takmer 2000 ton vôbec zaregistroval zrážku s člnom s ôsmimi pasažiermi.



Vyšetrovanie nehody však ešte nie je uzavreté. Polícia vyzdvihla trosky motorového člna a umiestnila ich na rovnaké miesto, kam uložili vrak vyhliadkovej lode Hableány po jednej z najvážnejších nehôd plavidiel v Maďarsku, ktorá sa stala takmer presne pred piatimi rokmi, pripomenul server origo.hu.



Hableány sa 29. mája 2019 zrazil s výletnou loďou Viking Sigyn. Na palube vyhliadkovej lode bolo 33 Kórejčanov a dvojčlenná posádka. Nehodu medzi piliermi budapeštianskeho Margitinho mosta prežili iba siedmi turisti. Z 28 obetí vrátane dvojčlennej maďarskej posádky sa stále nenašlo telo 40-ročnej ženy, a to ani po intenzívnom pátraní na viacerých úsekoch Dunaja.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)