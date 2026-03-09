< sekcia Zahraničie
Maďarsko: Po rade pre energetickú bezpečnosť zasadne aj vláda
24.hu upozornil na skutočnosť, že na niektorých čerpacích staniciach už počas víkendu zaviedli obmedzenia v nákupe pohonných látok.
Autor TASR
Budapešť 9. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán zvolal na pondelok popoludnie mimoriadne rokovanie vlády po tom, čo už zasadla rada pre obranu a energetickú bezpečnosť. Podľa servera 24.hu premiér zdôraznil, že treba zabrániť tomu, aby ceny nafty a benzínu v Maďarsku stúpli na neúnosnú úroveň, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„V tejto situácii predstavuje ropná blokáda zavedená (ukrajinským prezidentom Volodymyrom) Zelenským najvážnejšiu hrozbu nielen pre Maďarsko a Slovensko, ale pre celú Európsku úniu,“ zdôraznil Orbán vo videu zverejnenom na Facebooku.
Podľa neho je potrebné všetky sankcie voči ruskej energii v Európe prehodnotiť a pozastaviť, čo premiér odkázal v pondelok aj predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej.
Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po zasadnutí rady na Facebooku zverejnil príspevok, v ktorom povedal, že Európska únia musí podniknúť okamžité kroky, aby zabránila dramatickému nárastu cien v Európe a musí okamžite zrušiť zákaz dovozu ruských energetických zdrojov.
„Ak Brusel nezruší zákaz dovozu ruskej ropy a plynu, ak nezruší sankcie, zasadí to európskej ekonomike mimoriadne hlbokú ranu, lebo ceny energií rastú, a s rastúcimi cenami energií rastú všetky ceny,“ dodal Szijjártó.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
