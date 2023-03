Na maďarskej diaľnici, ktorú zasiahla prachová búrka, obnovili dopravu

Budapešť 14. marca (TASR) - Na severomaďarskej diaľnici M1 v smere na Hegyeshalom obnovili poškodenú cestu na mieste sobotňajšej hromadnej nehody, čím sa doprava na danom úseku znormalizovala. V pondelok večer to oznámila agentúra MTI, informuje spravodajca TASR.



Cestári opravili povrch vozovky i poškodené zvodidlá, diaľnica je už zjazdná v celej šírke.



Polícia v nedeľu uviedla, že pri nehode sa zrazilo 41 vozidiel vrátanie piatich kamiónov. Jeden človek zomrel, poranenia utrpelo 39 ľudí. Dvaja z nich sú v ohrození života, 12 ľudí sa zranilo ťažko a 25 osôb utrpelo ľahšie poranenia.



Autá smerujúce po diaľnici na západ sa zrazili minulú sobotu o 14.25 h v oblasti obce Herceghalom, asi 27 kilometrov od Budapešti. Jeden z kamiónov prerazil zvodidlá a prešiel do protismeru. Pri nehode zhorelo 19 vozidiel.



Do zásahu nasadili záchranári štyri vrtuľníky a 16 sanitiek. Zranených odviezli do nemocníc miest Győr, Tatabánya, Székesfehérvár a Budapešť.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)