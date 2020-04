Novým druhom koronavírusu sa v Maďarsku nakazilo už 1512 osôb

Budapešť 14. apríla (TASR) - Počet obetí ochorenia COVID-19 v Maďarsku stúpol do utorka o 13 na 122, pričom rovnaký - 122 - je aj počet pacientov, ktorí sa z choroby zotavili.



Novým druhom koronavírusu sa nakazilo už 1512 osôb, vyplýva z aktuálnych údajov informačného servera krízového štábu koronavirus.gov.hu.



Najstaršou obeťou nákazy koronavírusom za uplynulých 24 hodín bol 97-ročný a najmladšou 63-ročný pacient.



V domácej karanténe je 14.355 ľudí, takmer o 1000 menej než v pondelok. Akreditované laboratória vykonali doposiaľ 35.825 testov.



Najviac infikovaných je s počtom 732 stále v Budapešti, po ktorej nasledujú župy Peštianska s 220, Fejérska so 106, Rábsko-mošonsko-šopronská so 61 a Čongrádska s 51 potvrdenými nakazenými.



Automobilka Audi Hungaria v severomaďarskom Győri v utorok obnovila výrobu, uviedol regionálny spravodajský server kisalfold.hu. Tento podnik zamestnávajúci 13.000 pracovníkov pozastavil výrobu pre epidémiu koronavírusu 23. marca.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach