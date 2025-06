Maďarsko podáva žalobu na súd EÚ za pokutu pre nedodržanie azylu

Budapešť 11. júna (TASR) - Maďarsko podáva žalobu na Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v prípade verdiktu uložiť Maďarsku pokutu jeden milión eur denne za nedodržiavanie azylových pravidiel. Podľa servera telex.hu to oznámil v stredu poradca premiéra Viktora Orbána pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Bakondi pre komerčnú televíziu TV2 uviedol, že Európska únia začala konanie proti Maďarsku vo viacerých prípadoch týkajúcich sa utečencov, vrátane prípadu, v ktorom bola krajine uložená pokuta jeden milión eur denne. Dodal, že EÚ chcela zabezpečiť, aby migranti mohli podať svoje žiadosti o azyl v Maďarsku, a nie v inej krajine, ako je Srbsko.



Vláda má podľa jeho slov v tomto prípade jedinú možnosť, a tou je žaloba na súd EÚ prostredníctvom medzinárodnej právnickej firmy.



SDEÚ vlani v polovici júna Maďarsku udelil paušálnu pokutu 200 miliónov eur a jeden milión eur za každý deň omeškania, pretože v roku 2020 nevykonalo rozhodnutie o dodržiavaní medzinárodných postupov pre žiadateľov o azyl.



Maďarsko koncom augusta nedodržalo prvý termín na zaplatenie pokuty, čo exekutívu EÚ prinútilo zaslať druhú žiadosť o platbu s termínom do 17. septembra. Aj tú však maďarská vláda ignorovala.



EK preto aktivovala proti Budapešti takzvaný "kompenzačný postup" a sumu pokuty odráta z eurofondov pridelených Maďarsku.



Od vydania rozhodnutia SDEÚ premiér Viktor Orbán vystupňoval svoju rétoriku proti EÚ. Uloženú pokutu označil za nehoráznu a tvrdil, že jeho krajina by mala dostať dve miliardy eur za ochranu svojich hraníc od roku 2015.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)