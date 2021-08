Podľa LMP môže byť hýrivý sviatok sv. Štefana rozlúčkou Orbána

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach

Budapešť 19. augusta (TASR) - Séria ústredných programov osláv štátneho sviatku založenia uhorského štátu jeho prvým kráľom sv. Štefanom, ktorý oficiálne pripadá na 20. augusta, ale ktorého oslavy sa v Maďarsku tento rok organizujú od 19. až do 22. augusta, je podľa opozičnej ochranárskej strany LMP neprijateľná.Leteckú šou či ohňostroj v Budapešti podľa LMP nemožno označiť za ekologické, preto ich táto strana nepodporuje. Spolupredseda LMP Máté Kanász-Nagy podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava v tejto súvislosti na tlačovej besede vo štvrtok tiež povedal, že vláda premiéra Viktora Orbána pripravila také rozšafné oslavy, ako keby už neexistoval žiadny zajtrajšok." formuloval opozičný politik.Plánované oslavy označila komerčná televízia ATV za najväčší svätoštefanský festival všetkých čias, ktorý potrvá vyše tri dni. Podľa spravodajského servera hvg.hu vláda na sériu programov ústredných osláv vyčlenila od 5,5 do 7,9 miliardy forintov (od 15,7 do 22,5 milióna eur).Na rozdiel od minulého roka, keď do osláv štátneho sviatku zasiahla koronavírusová pandémia, sa budú teraz konať všetky tradičné programy – vztýčenie štátnej vlajky, prísaha dôstojníkov maďarskej armády, vojenská letecká šou i omša v Bazilike sv. Štefana s procesiou so zabalzamovanou pravou rukou tohto panovníka z dynastie Arpádovcov.Podľa organizátorov budú tohtoročné oslavy, ktorými chcú založiť tradíciu nového festivalu, jedným z najväčších podujatí svojho druhu v Európe. Na 18 miestach pripravujú stovky programových prvkov.Hovorca maďarskej vlády a štátny tajomník úradu vlády Zoltán Kovács, ktorý je zodpovedný za priebeh osláv, v stredu pre TASR povedal, že z dôvodu mimoriadne nízkeho počtu nových prípadov infekcie a covidového ochorenia v Maďarsku sa v prípade troch veľkých nadchádzajúcich podujatí vláda rozhodla – pri zachovaní všeobecných opatrení – pozastaviť opatrenia aplikované v rámci aktuálneho stavu epidemiologickej núdze.Potvrdenia o očkovaní či prekonaní nákazy koronavírusom sa tak nebudú vyžadovať od účastníkov štátnych a regionálnych podujatí osláv štátneho sviatku sv. Štefana ani od účastníkov budapeštianskych Majstrovstiev Európy štvorzáprahov, ktoré sa konajú od 2. do 5. septembra, a ani 12. septembra od návštevníkov záverečnej omše 52. Medzinárodného eucharistického kongresu na Námestí hrdinov v Budapešti, ktorú bude celebrovať pápež František.