Maďarsko podľa médií vráti Ukrajine dve vozidlá na prepravu peňazí
Dve obrnené vozidlá na prepravu hotovosti používané bankami zadržala jednotka TEK minulý štvrtok (5.3.) na čerpacej stanici na diaľnici M0.
Autor TASR
Budapešť 11. marca (TASR) - Maďarský Národný úrad pre dane a clá (NAV) vo štvrtok vráti Ukrajine vozidlá na prepravu peňažnej hotovosti, ktoré maďarské úrady minulý týždeň zaistili počas zákroku proti zamestnancom ukrajinskej štátnej sporiteľne Oschad Bank. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Obhajca ukrajinských prepravcov peňazí Lóránt Horváth v stredu pre server uviedol, že Ústredné vyšetrovacie oddelenie Kriminálneho riaditeľstva NAV pred niekoľkými dňami informovalo, že zaistené obrnené vozidlá Oschad Banky budú vrátené vo štvrtok o 10.00 h.
Vyšetrovací orgán uviedol, že vozidlá neboli zaistené, takže nebolo rozhodnuté ani o zaistení, ani o ukončení zaistenia.
Obhajoba predpokladá, že finančné prostriedky a obrnené vozidlá mimoriadne významnej hodnoty patriace zahraničnej štátnej organizácii boli od 15.00 h 5. marca v držbe maďarských štátnych orgánov bez úradného rozhodnutia, a teda bez právneho základu, uviedol obhajca vo vyhlásení. Vtedy sa proti nim uskutočnil zásah príslušníkov protiteroristickej jednotky TEK.
Server pripomína, že zamestnancov ukrajinskej štátnej sporiteľne, ktorí podľa ukrajinského ministerstva zahraničných vecí z Rakúska prevážali hotovosť v rámci pravidelnej dopravy medzi štátnymi bankami, zadržali príslušníci TEK. Išlo o 40 miliónov eur, 35 miliónov dolárov a deväť kilogramov zlata, ktoré zaistili maďarské úrady.
Ich prevoz vyšetrujú maďarské orgány pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Maďarský parlament v utorok schválil návrh Výboru pre národnú bezpečnosť Národného zhromaždenia, podľa ktorého prípad zaistenej zásielky ukrajinskej hotovosti a zlata v Maďarsku prešetrí NAV.
Podľa schváleného návrhu NAV v lehote 60 dní vykoná samostatné vyšetrovanie pôvodu, miesta určenia, použitia a zamýšľaného účelu zaisteného majetku. Zaistená hotovosť a zlato dovtedy zostane v úschove NAV. Úrad počas vyšetrovania môže vykonávať aj tajné zhromažďovanie informácií, uviedla agentúra MTI.
Vládna strana Fidesz predložila návrh zákona s cieľom „upokojujúco objasniť pôvod, miesto určenia, účel použitia a zamýšľané použitie zaisteného majetku, právny podklad a účel jeho prepravy na území Maďarska, totožnosť prepravcov a ich možné prepojenie so zločineckými alebo teroristickými organizáciami, ako aj dôsledky prepravy ovplyvňujúce národnú bezpečnosť Maďarska“.
Dve obrnené vozidlá na prepravu hotovosti používané bankami zadržala jednotka TEK minulý štvrtok (5.3.) na čerpacej stanici na diaľnici M0. Ukrajinci, ktorí peniaze prevážali, boli prepustení a vyhostení a medzi Maďarskom a Ukrajinou vznikol diplomatický spor o legálnosť zadržania.
Pomerne napäté vzťahy medzi Budapešťou a Kyjevom sa vyostrili vo februári po zastavení dodávok ruskej ropy ropovodom Družba.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
