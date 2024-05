Maďarsko podporuje každú iniciatívu za mier, povedal Orbán Zelenskému

Budapešt 9. mája (TASR) – Maďarský premiér Viktor Orbán viedol v stredu telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to podľa agentúry MTI Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje TASR.



Obaja politici hovorili o dôležitých otázkach maďarsko-ukrajinských vzťahov, uviedol hovorca vo vyhlásení. Hlavnou témou bola podľa neho "otázka vojny a mieru".



Orbán povedal, že jeho krajina je pripravená prispieť ku každej iniciatíve a aktivite, ktorá by mohla viesť k mierovému riešeniu. Politici sa zhodli, že budú pokračovať v bilaterálnych konzultáciách.



Zelenskyj na sociálnej sieti po rozhovore uviedol, že Orbánovi zdôraznil záujem Ukrajiny o dobré susedské vzťahy s Maďarskom, ako aj rozvoj spolupráce v oblastiach obchodu, energetiky a logistiky.



Ukrajinský líder napísal, že mal "dlhý a zmysluplný" telefonát s maďarským premiérom, ktorého pozval na mierový summit pripravovaný v júni vo Švajčiarsku. "Pozícia Maďarska je pre nás dôležitá, pokiaľ ide o priblíženie mieru a spoločnej regionálnej bezpečnosti," citovala Zelenského MTI.



Zelenskyj doplnil, že témou bola aj integrácia Ukrajiny do EÚ. Podľa vlastných slov je pevne presvedčený, že rýchly vstup do Únie bude mať prínos pre Ukrajinu i Maďarsko.