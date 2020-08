Maďarsko podporuje návrat jezídskych utečencov do vlasti

Budapešť 4. augusta (TASR) - Maďarská vláda podporuje návrat irackých jezídskych utečencov do vlasti, ale aj ich zotrvanie v rodnej krajine, vyhlásil v utorok v Budapešti štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za pomoc prenasledovaným kresťanom Tristan Azbej, ktorý zodpovedá aj za realizáciu programu Hungary Helps.



Podľa agentúry MTI Azbej na online konferencii organizácie Free Yezidi Foundation pri príležitosti pamätného dňa genocídy spáchanej teroristickou organizáciou Islamský štát (IS) voči jezídom povedal, že prostredníctvom maďarskej pomoci budujú v Iraku centrum pre spoločenskú reintegráciu jezídskych žien a dievčat, ktoré boli znásilňované príslušníkmi IS.



"Ide o projekt v súlade so základnými princípmi programu Hungary Helps. Tvrdíme, že pomoc treba poskytnúť tam, kde sú problémy, a nie problémy prinášať sem," citovala MTI z vyhlásenia štátneho tajomníka z konferencie, na ktorej sa zúčastnil vyslanec USA pre náboženskú slobodu vo svete Samuel Brownback, ako aj bývalý osobitný vyslanec Európskej únie pre presadzovanie slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia mimo EÚ Ján Figeľ.



Jezídi sú náboženská komunita obývajúca niekoľko krajín na Blízkom východe a južnom Kaukaze. Sú dosť uzavretí a ich viera – jezídizmus – je podľa viacerých analytikov veľmi špecifická: je založená nielen na prvkoch islamu a kresťanstva, ale najmä jarsanizmu, starokurdského náboženstva, ktoré historicky vychádza zo staroperzského učenia Zarathuštru – zoroastrizmu.