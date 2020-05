Maďarsko podporuje snahu Číny zabrániť účasti Taiwanu na zasadnutí WHO

Peking 15. mája (TASR) – Maďarsko podporuje úsilie Pekingu zabrániť účasti Taiwanu na nadchádzajúcom zasadnutí Svetovej zdravotníckej organizácie. Informoval o tom denník South China Morning Post s odvolaním sa na telefonát medzi ministrami zahraničných vecí Maďarska a Číny.



Čína ponúkla Taiwanu, ktorý nie je členom WHO, možnosť zúčastniť sa na zasadnutí WHO v úlohe pozorovateľa, ak uzná politiku jednej Číny. "Nie je možné prijať niečo, čo neexistuje," vyhlásil na margo politiky jednej Číny taiwanský minister zdravotníctva Čchen Š'-čung.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas telefonátu svojmu čínskemu náprotivku povedal, že Maďarsko vždy dodržiava princíp jednej Číny a nepodporí účasť Taiwanu na zhromaždení WHO, ktoré sa začne v pondelok v Ženeve.



Ministri taktiež diskutovali o spolupráci pri zavedení 5G siete, ako aj projekte výstavby železničnej trate medzi Budapeštou a Belehradom.