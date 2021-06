Maďarsko podporuje vstup Albánska do Európskej únie

Budapešť 8. júna (TASR) - Maďarsko v plnej miere podporuje čo najskorší vstup Albánska do Európskej únie, vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok po schôdzke s albánskym premiérom Edim Ramom v Budapešti. Informovala o tom agentúra MTI.



"Maďarsko podporuje členstvo Albánska v Únii nielen z hľadiska sympatií voči tejto krajine, ale aj preto, lebo je to v jeho záujme," citovala agentúra Orbána.



Podľa jeho slov bez perspektívy členstva nemožno zaručiť bezpečnosť európskeho kontinentu z politického a ani z ekonomického hľadiska.



Maďarský premiér pripomenul, že s albánskym premiérom spolupracuje už dlhší čas, pretože Rama zvíťazil v parlamentných voľbách trikrát po sebe. "Je to veľmi vzácne v európskej politike," dodal maďarský premiér, podľa ktorého medzi Maďarskom a Albánskom nie sú žiadne vážnejšie názorové rozdiely.



Albánsky premiér vyjadril Orbánovi vďaku za prejavenú podporu na ceste eurointegrácie jeho krajiny. "Maďarov a Albáncov spája staré priateľstvo. Spoluprácu týchto krajín treba ďalej posilňovať," zdôraznil Rama.